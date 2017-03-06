США зможуть вийти з кліматичної угоди після наступних президентських виборів

Згідно з офіційною процедурою виходу з Паризької кліматичної угоди, США зможуть залишити її лише в 2020 році.

Тільки через три роки після того, як країна виявила бажання вийти з Паризької кліматичної угоди, вона може залишити членство, інформує АВС News, посилаючись на статтю 28 цього документа.

Після цього потрібно почекати ще рік, щоб офіційне повідомлення про відкликання вступило в силу. Тому США офіційно будуть учасником угоди, принаймні, до кінця 2020 року, незабаром після наступних президентських виборів, йдеться в повідомленні.

Тим не менш, в цей період Білий дім може ігнорувати зобов'язання США щодо скорочення викидів парникових газів, оскільки зобов'язання не є юридично обов'язковими.

Нагадаємо, президент США оголосив про своє рішення покинути угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп.