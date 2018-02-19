США зняли візові санкції проти Іванющенка

Екс-нардеп відвідав США вже в лютому цього року

Влада США ухвалила рішення скасувати візові санкції проти колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.

Адвокат бізнесмена Юрій Колесніков впевнений, що це стало можливим багато в чому завдяки роботі українських і американських юристів, повідомляє "РБК-Україна".

"Це рішення стало можливим завдяки злагодженій роботі українських і американських юристів з Cohen Williams Williams, які представляють інтереси бізнесмена. Ми виконали величезну роботу, і її результатом стало чергове підтвердження невинності Іванющенка", - зазначив він.

Колесніков додав, що Іванющенко відвідав США вже в лютому 2018 року.

"Нам вдалося довести до відома американських структур рішення європейських інституцій щодо зняття санкцій з Юрія Іванющенка, а також рішення Верховного суду України про закриття проти нього кримінальних процесів", - прокоментував рішення один з партнерів Cohen Williams Williams Ройвен Коен.

Марк Вільямс, ще один партнер юридичної групи "Cohen Williams Williams", зазначив, що "компанія Cohen Williams Williams проробила величезну роботу в цій непростій справі. Успішне завершення процесу підтвердило реноме компанії як однієї з найкращих юридичних компаній".

Нагадаємо, що Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.