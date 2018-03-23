США звинуватили дев'ятьох іранців у хакерських атаках на університети та держустанови

Міністерство юстиції США звинуватило 9 іранців у спонсорованому державою викраденні конфіденційної інформації зі сотень університетів, приватних компаній і державних установ.

Про це повідомляє The Associated Press.

Іранців звинуватили у роботі за вказівкою Корпусу вартових ісламської революції, з метою викрадення великої кількості наукових даних з сотень університетів в Сполучених Штатах і за кордоном, а також з електронних скриньок, що належать працівникам державних установ і приватних компаній.

Прокурори США заявляють, що обвинувачені пов'язані з Інститутом Mabna, іранською компанією, яка з 2013 року уклала контракт з іранським урядом для проведення злому.

Відповідачі навряд чи коли-небудь будуть притягнуті до відповідальності в американському суді, оскільки немає договору з Іраном про екстрадицію підозрюваних осіб.

Окрім того, Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) включило Інститут Mabna та дев'ять іранців до санкційного списку.

За інформацією Reuters, внаслідок кібератак, було викрадено понад 31 терабайт наукових даних та інтелектуальної власності із 144 університетів США та 176 університетів у 21 країні.

Нагадаємо, на початку березня Комітет Палати представників Конгресу США з науки, космосу і технологій опублікував доповідь, в якій структури РФ звинувачуються у спробах прихованої маніпуляції енергетичним ринком США через соцмережі.