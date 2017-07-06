США звинуватили хакерів Росії в атаках на Чорногорію
До атак ймовірно причетна хакерська група APT28, яка, як вважають, порушили вибори в США в 2016 році, - повідомляє The Hill.
Також повідомляється, що приводом для атаки став вступ Чорногорії до НАТО.
"Розширення НАТО часто розглядається як загроза безпеці з боку Російської Федерації, і заявка Чорногорії на членство сильно оскаржувалася Росією і проросійськими політичними партіями в Чорногорії. Ймовірно, ця діяльність є лише частиною зусиль APT28 по атакам на різні держави-члени НАТО, а також на саму організацію", - сказав віце-президент і головний технічний директор FireEye Тоні Коул.
Відзначимо, що хакерська група APT28 також відома як Fancy Bear і Sofacy.
Зазначимо, згідно розслідування OCCRP, офіцери Служби зовнішньої розвідки та ГРУ РФ спільно із співробітниками посольства РФ намагалися впливати на внутрішню політику Македонії та інших балканських країн, щоб не допустити їх вступу в НАТО та просувати інтереси РФ.
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