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США звинуватили хакерів Росії в атаках на Чорногорію

Приводом для атаки став вступ Чорногорії до НАТО
Американська компанія FireEye, що спеціалізується на комп'ютерній безпеці, заявила, що хакери, пов'язані з російською розвідкою, атакували комп'ютери в Чорногорії на початку цього року.
США звинуватили хакерів Росії в атаках на Чорногорію Фото: APTN

До атак ймовірно причетна хакерська група APT28, яка, як вважають, порушили вибори в США в 2016 році, - повідомляє The Hill.

Також повідомляється, що приводом для атаки став вступ Чорногорії до НАТО.

"Розширення НАТО часто розглядається як загроза безпеці з боку Російської Федерації, і заявка Чорногорії на членство сильно оскаржувалася Росією і проросійськими політичними партіями в Чорногорії. Ймовірно, ця діяльність є лише частиною зусиль APT28 по атакам на різні держави-члени НАТО, а також на саму організацію", - сказав віце-президент і головний технічний директор FireEye Тоні Коул.

Відзначимо, що хакерська група APT28 також відома як Fancy Bear і Sofacy.

Зазначимо, згідно розслідування OCCRP, офіцери Служби зовнішньої розвідки та ГРУ РФ спільно із співробітниками посольства РФ намагалися впливати на внутрішню політику Македонії та інших балканських країн, щоб не допустити їх вступу в НАТО та просувати інтереси РФ.

Нагадаємо, у понеділок, 5 червня, Чорногорія стала 29-м членом НАТО.
 
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