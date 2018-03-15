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США звинуватили Кремль у кібератаках на критичну інфраструктуру

Під час президентських виборів в 2016 році російські хакери отримали доступ до списку американських виборців
Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР заявили, що уряд Росії причетний до організації серії кібератак на системи критичної інфраструктури США.
США звинуватили Кремль у кібератаках на критичну інфраструктуру Фото: з вільних джерел

У спільній заяві йдеться, що підконтрольні російському уряду хакери, починаючи з березня 2016 року або, можливо, ще раніше, проводили цілеспрямовані атаки на державні установи і сектори з критичної інфраструктурою, включаючи енергетичні, ядерні, комерційні об'єкти, водне господарство, авіацію і виробництво, передає Reuters.

За інформацією Вашингтона, мова йде про багатоступінчасту кампанію російського уряду з вторгненню в американські мережі.

У МВБ і ФБР попередили, що кібератака була націлена на мережі невеликих комерційних об'єктів. Хакери встановлювали шкідливе ПО, здійснювали спрямований цільовий фішинг і отримали віддалений доступ до мереж енергетичного сектора.

Нагадаємо, що раніше директор з кібербезпеки Міністерства внутрішньої безпеки США Жанетт Манфра заявила, що під час президентських виборів в 2016 році російські хакери отримали доступ до списку американських виборців.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку незаконних збройних формувань, але не для ескалації конфлікту на сході України.

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15 03 2018 20:58
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