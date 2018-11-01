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США звинуватили РФ в залякуванні місії ОБСЄ

Росія та її ставленики продовжують залякувати, турбувати й нападати на спостерігачів, а також обмежувати їм доступ, заважаючи виконувати свої повноваження
Сполучені Штати звинуватили Росію в тому, що вона продовжує залякувати та перешкоджати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі виконувати свої обов'язки.
США звинуватили РФ в залякуванні місії ОБСЄ Фото: picturedesk.com

З такою заявою виступив у четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірений у справах США при Організації Гаррі Кеміан, повідомляє Укрінформ.

"Спеціальна моніторингова місія в Україні є критично важливим компонентом реагування ОБСЄ. СММ відіграє важливу роль у процесі імплементації Мінських угод. Проте Росія та її ставленики продовжують залякувати, турбувати й нападати на наших спостерігачів, а також обмежувати їм доступ, заважаючи виконувати свої повноваження", - наголосив представник США.

Він підкреслив, що Місія повинна мати можливість надавати державам-членам ОБСЄ своєчасну та об'єктивну звітність про ситуацію на місцях, "у тому числі з території Криму, який залишається невід'ємною частиною України, а тому перебуває під мандатом СММ".

Американський дипломат запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть докладати зусилля, спрямовані на забезпечення СММ та її спостерігачів необхідними інструментами й ресурсами для виконання свого мандату. "Проте, очевидно, що СММ збільшилась і через це потребує організаційних реформ", - зауважив американський представник.

У цьому зв'язку він закликав головуючу в Організації Італію "очолити зусилля щодо інтегрування та покращення функцій безпеки СММ, проведення операцій та управління".

Нагадаємо, у середу, 3 січня, в окупованій терористами "ДНР" Макіївці Донецької області чоловік пошкодив автомобіль спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

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