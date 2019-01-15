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США звинуватили українського хакера у зламі бази даних Комісії з цінних паперів

Комісія заявила про виявлення зламу своєї корпоративної бази даних Edgar
Влада США висунула звинувачення українському хакеру і ще кільком особам у зв'язку з їх участю в схемі обміну інформацією, отриманою шляхом проникнення в базу даних Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
США звинуватили українського хакера у зламі бази даних Комісії з цінних паперів Фото: EPA/UPG

У вересні 2017 року Комісія заявила про виявлення зламу своєї корпоративної бази даних Edgar, яку використовують компанії, які керують капіталами.

Влада заявила, що 27-річний Олександр Єременко з Києва та інші його спільники отримали тисячі документів, в тому числі приблизно 157 оголошень про доходи, зламавши Edgar через литовський сервер, а потім поділилися ними з мережею трейдерів, повідомляє Reuters.

За даними SEC, ці трейдери, що складаються з восьми чоловік і компаній в США, Росії та Україні, потім отримали незаконний прибуток у розмірі понад $4,1 млн., торгуючи зламаною інформацією в період з травня по жовтень 2016 року.

В обвинувальному акті з 16 пунктів, поданому до окружного суду США в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, Міністерство юстиції США звинуватило Єременка та Артема Радченка, ще одного українського громадянина, який, за його словами, залучав трейдерів до незаконної діяльності, в комп'ютерному шахрайстві та інших злочинах.

SEC подала відповідні цивільні обвинувачення проти Єременка і ще восьми підозрюваних.

Згідно з судовими документами, Єременко знаходиться на свободі з моменту пред'явлення йому в 2015 році кримінального звинувачення в крадіжці понад 150 000 закритих корпоративних прес-релізів від дистриб'юторів Business Wire, Marketwired і PR Newswire.

Раніше Міністерство юстиції США повідомило, що американські прокурори арештували трьох українських громадян Федора Хладира (33 роки), Дмитра Федорова (44 роки) та Андрія Копака (30 років).

Їх підозрюють у зламі тисячі комп'ютерних систем і викраденні мільйонів номерів кредитних карт клієнтів. Після чого хакери продавали інформацію за викуп.

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15 01 2019 19:52
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