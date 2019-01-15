США звинуватили українського хакера у зламі бази даних Комісії з цінних паперів
У вересні 2017 року Комісія заявила про виявлення зламу своєї корпоративної бази даних Edgar, яку використовують компанії, які керують капіталами.
Влада заявила, що 27-річний Олександр Єременко з Києва та інші його спільники отримали тисячі документів, в тому числі приблизно 157 оголошень про доходи, зламавши Edgar через литовський сервер, а потім поділилися ними з мережею трейдерів, повідомляє Reuters.
За даними SEC, ці трейдери, що складаються з восьми чоловік і компаній в США, Росії та Україні, потім отримали незаконний прибуток у розмірі понад $4,1 млн., торгуючи зламаною інформацією в період з травня по жовтень 2016 року.
В обвинувальному акті з 16 пунктів, поданому до окружного суду США в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, Міністерство юстиції США звинуватило Єременка та Артема Радченка, ще одного українського громадянина, який, за його словами, залучав трейдерів до незаконної діяльності, в комп'ютерному шахрайстві та інших злочинах.
SEC подала відповідні цивільні обвинувачення проти Єременка і ще восьми підозрюваних.
Згідно з судовими документами, Єременко знаходиться на свободі з моменту пред'явлення йому в 2015 році кримінального звинувачення в крадіжці понад 150 000 закритих корпоративних прес-релізів від дистриб'юторів Business Wire, Marketwired і PR Newswire.
Раніше Міністерство юстиції США повідомило, що американські прокурори арештували трьох українських громадян Федора Хладира (33 роки), Дмитра Федорова (44 роки) та Андрія Копака (30 років).
Їх підозрюють у зламі тисячі комп'ютерних систем і викраденні мільйонів номерів кредитних карт клієнтів. Після чого хакери продавали інформацію за викуп.
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