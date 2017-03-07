Стаховський переміг француза Беннето у першому колі Вімблдону

У другому колі Стаховський поміряється силами з японцем Кеї Нішікорі

Український тенісист Сергій Стаховський (122-й у світовому рейтингу) пройшов до другого кола Вімблдону.

Українець, який до основної сітки пробився через кваліфікацію, переграв француза Жульєна Беннето (81-й у світі) з рахунком 6:3, 7:6(8), 2:6, 6:2.

Цікаво, що українець у стартових двох партіях першим пропускав подачу, але святкував підсумкову перемогу.

У другому колі Стаховський зіграє з японцем Кеї Нішікорі (дев'ятий номер світового рейтингу).

Нагадаємо, що п'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна також подолала перше коло Вімблдону, обігравши австралійку Ешлі Барті (56-та) з рахунком 7:5, 7:6(8).