Стала відома дата першої літургії митрополита Епіфанія
Про це повідомив прес-центр УПЦ Київського Патріархату у Twitter, інформує "Укрінформ".
"16 грудня 2018 року о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбудеться перша Літургія Предстоятеля єдиної помісної автокефальної Преавославної Церкви України Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України", - йдеться у повідомленні.
Завтра ж, о 16:00 відбудеться прес-конференція президента Петра Порошенка, повідомила прес-служба президента.
Нагадаємо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.
Також, церква називатиметься Православна церква в Україні. Новостворену помісну православну церкву очолить предстоятель з титулом митрополита Київського, а не патріарха.
Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.
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