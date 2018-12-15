Стала відома дата першої літургії митрополита Епіфанія Предстоятелем церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

16 грудня 2018 року в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбудеться перша Літургія Предстоятеля єдиної помісної автокефальної Преавославної Церкви України Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України.

Фото: cerkva.info

Про це повідомив прес-центр УПЦ Київського Патріархату у Twitter, інформує "Укрінформ". "16 грудня 2018 року о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбудеться перша Літургія Предстоятеля єдиної помісної автокефальної Преавославної Церкви України Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України", - йдеться у повідомленні. Завтра ж, о 16:00 відбудеться прес-конференція президента Петра Порошенка, повідомила прес-служба президента. Нагадаємо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Також, церква називатиметься Православна церква в Україні. Новостворену помісну православну церкву очолить предстоятель з титулом митрополита Київського, а не патріарха. Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

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