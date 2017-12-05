ВІДПОЧИНОК НОВИНИВ ході другого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення 2017, який відбувся 11 травня в Києві, визначилася друга десятка фіналістів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стала відома друга десятка фіналістів Євробачення-2017
Фінал конкурсу відбудеться 13 травня
Фото:ukrinform.ua
З 18 країн, які представили свої пісні, у фінал пройшли учасники з: Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії.
У свою чергу, у фінал не проходять конкурсанти з: Естонії, Македонії, Ірландії, Литви, Мальти, Сан-Марино, Сербії та Швейцарії.
Нагадаємо, що раніше стали відомі перші фіналісти. Україну на пісенному конкурсі цього року представить гурт О.torvald, який виступить у фіналі Євробачення, 13 травня з композицією Time під номером 22.
Також у фіналі виступлять країни Великої п'ятірки: Великобританія, Німеччина, Італія, Іспанія і Франція.
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12 05 2017 06:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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