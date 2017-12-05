Стала відома друга десятка фіналістів Євробачення-2017

В ході другого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення 2017, який відбувся 11 травня в Києві, визначилася друга десятка фіналістів.

З 18 країн, які представили свої пісні, у фінал пройшли учасники з: Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії.

У свою чергу, у фінал не проходять конкурсанти з: Естонії, Македонії, Ірландії, Литви, Мальти, Сан-Марино, Сербії та Швейцарії.

Нагадаємо, що раніше стали відомі перші фіналісти. Україну на пісенному конкурсі цього року представить гурт О.torvald, який виступить у фіналі Євробачення, 13 травня з композицією Time під номером 22.

Також у фіналі виступлять країни Великої п'ятірки: Великобританія, Німеччина, Італія, Іспанія і Франція.