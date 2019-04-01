Стала відома програма отримання томосу

В делегації також візьмуть участь митрополит Київський і всієї України Епіфаній та спікер парламенту Андрій Парубій

Офіційна делегація України на чолі з президентом Петром Порошенком 5-6 січня здійснить робочий візит до Турецької Республіки для отримання томосу.

Програмою візиту до Стамбула передбачено 5 січня зустріч Порошенка і Парубія з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм, повідомляє в п’ятницю прес-служба Верховної Ради.

Учасники делегації візьмуть участь у церемонії підписання томосу Вселенським патріархом та в молитві у Патріаршому Храмі Св.Георгія.

По завершенню процедури прозвучать заяви.

6 січня президент України та члени делегації візьмуть участь у церемонії вручення томосу, Божественній Літургії (буде спільне відправлення Вселенським патріархом Варфоломієм і Митрополитом Епіфанієм), та церемонії освячення води у затоці "Золотий Ріг".

Нагадаємо, 15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.

Як відомо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.