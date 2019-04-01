Стала відома програма отримання томосу
Програмою візиту до Стамбула передбачено 5 січня зустріч Порошенка і Парубія з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм, повідомляє в п’ятницю прес-служба Верховної Ради.
Учасники делегації візьмуть участь у церемонії підписання томосу Вселенським патріархом та в молитві у Патріаршому Храмі Св.Георгія.
По завершенню процедури прозвучать заяви.
6 січня президент України та члени делегації візьмуть участь у церемонії вручення томосу, Божественній Літургії (буде спільне відправлення Вселенським патріархом Варфоломієм і Митрополитом Епіфанієм), та церемонії освячення води у затоці "Золотий Ріг".
Нагадаємо, 15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.
Як відомо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.
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