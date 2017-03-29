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Стала відома ціна покупки української "дочки" Сбербанку

Угода обійшлася російському мільярдерові в 130 мільйонів доларів
Українська "дочка" Сбербанку була продана приблизно за 130 мільйонів доларів
Стала відома ціна покупки української "дочки" Сбербанку Фото:112.ua

Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на власні джерела.

"Мова йде приблизно про 130 мільйонів доларів. Це можна порівняти з капіталом українського ПАТ Сбербанк, який, відповідно до міжнародної звітності за січень-вересень 2016 року, становить 144 мільйонів доларів (більш пізні дані відсутні)", - пише видання.

Його співрозмовники пояснили, що переговори з інвесторами Сбербанк вів з кінця 2016-го.

"Початково обговорювалася істотно більш висока сума угоди, але санкції, введені президентом України відносно російських банків в середині березня, значно скоригували ситуацію", - сказало одне з джерел газети.

За відомостями видання, покупці отримають гроші відразу після набуття чинності договору купівлі-продажу. Посилаючись на повідомлення Сбербанку, воно зазначає, що угода повинна бути закрита до кінця першого півріччя. Коментувати її деталі сторони відмовилися.

Нагадаємо, російський банк Сбєрбанк оголошує про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

Як повідомлялося раніше, президент затвердив рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, введені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал з країни на користь своїх материнських структур.

Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.

 

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29 03 2017 07:48
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