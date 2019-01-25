Стало відомо, де і коли висунуть Порошенка в президенти

Скоріше за все, Порошенко піде як самовисуванець.

Висунення у президенти Петра Порошенка відбудеться 29 січня в Міжнародному виставковому центрі у Києві.

За планами, там мають бути не лише депутати БПП, але й всі члени уряду (Володимир Гройсман в тому числі), які представляють цю політичну силу, та мер Києва Віталій Кличко, повідомляє "Українська правда".

Як додають співрозмовники УП, це буде не з'їзд партії, скоріше за все, Порошенко піде як самовисуванець.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.