ПОЛІТИКА НОВИНИВисунення у президенти Петра Порошенка відбудеться 29 січня в Міжнародному виставковому центрі у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стало відомо, де і коли висунуть Порошенка в президенти
Скоріше за все, Порошенко піде як самовисуванець.
Фото: president.gov.ua
За планами, там мають бути не лише депутати БПП, але й всі члени уряду (Володимир Гройсман в тому числі), які представляють цю політичну силу, та мер Києва Віталій Кличко, повідомляє "Українська правда".
Як додають співрозмовники УП, це буде не з'їзд партії, скоріше за все, Порошенко піде як самовисуванець.
Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 01 2019 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку