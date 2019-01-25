Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Стало відомо, де і коли висунуть Порошенка в президенти

Скоріше за все, Порошенко піде як самовисуванець.
Висунення у президенти Петра Порошенка відбудеться 29 січня в Міжнародному виставковому центрі у Києві.
Стало відомо, де і коли висунуть Порошенка в президенти Фото: president.gov.ua

За планами, там мають бути не лише депутати БПП, але й всі члени уряду (Володимир Гройсман в тому числі), які представляють цю політичну силу, та мер Києва Віталій Кличко, повідомляє "Українська правда".

Як додають співрозмовники УП, це буде не з'їзд партії, скоріше за все, Порошенко піде як самовисуванець.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 01 2019 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.