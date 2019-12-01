Стало відомо, хто очолить представництво Вселенського патріархату в Києві
До цього архімандрит Михаїл був предстоятелем храму у турецькій Анталії, повідомляє ВВС Україна.
Київську ставропігію Священний синод Вселенського патріархату відновив у жовтні минулого року.
Невдовзі після цього Верховна Рада схвалила рішення про передачу в постійне користування Вселенському патріархату Андріївської церкви, яка і виконує роль резиденції Вселенського патріарха Варфоломія і представництва Константинопольської церкви. Новопризначений архімандрит Михаїл (Аніщенко) стане її предстоятелем.
Київська ставропігія буде напряму підпорядковуватися Вселенському патріарху, а не місцевій церковній владі.
13 грудня в Андріївській церкві пройшла перша служба з моменту відновлення Київської ставропігії. В ній взяли участь екзархи Вселенського патріарха єпископ Іларіон, архієпископ Даниїл, представник патріарха митрополит Галльський Еммануїл і кілька українських посадовців.
До 2015 року Андріївська церква перебувала в користуванні тоді ще діючої Української автокефальної православної церкви. УАПЦ саморозпустилась 15 грудня - після проведення Об'єднавчого собору українських церков і створення єдиної помісної української православної церкви.
Сама споруда церкви перебуває у державній власності і є частиною Національного заповідника "Софія Київська".
Андріївська церква побудована у середині XVIII ст. за проектом відомого архітектора Бартоломео Растреллі. З 2015 року вона перебуває на реставрації, яку планується завершити у 2020 році.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що нагородив найвищим званням "Героя України" почесного патріарха Філарета, бо саме він заклав фундамент для створення в країні автокефальної церкви.
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