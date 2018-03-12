Стало відомо, хто зіграє головну роль у фільмі про Лесю Українку

Творці біографічного фільму про Лесю Українку оголосили актрису, яка зіграє головну роль.

Режисером байопіку виступає Нана Джанелідзе (Грузія), продюсером - Юлія Синькевич (генеральний продюсер Одеського кінофестивалю), повідомляється на сторінці фільму в Facebook.



Фото: facebook.com/filmlesyaukrainka

Джанелідзе - відомий грузинський режисер і сценарист.

Дарина Полуніна - молода українська актриса, яку глядач знає, в основному, за ролями в короткометражних фільмах - наприклад, в "Кров'янці" у Аркадія Непиталюка або в фільмі "Сашка" Катажини Лесіш. Скоро на екрани вийде ще один фільм за участю Полуніної - короткометражна робота "Знебарвлена" Марини Степанської. Крім того, актриса зіграла у фільмі Анатолія Матешка "Фокстер і Макс", вихід якого на широкі екрани поки відкладається.

Робоча назва фільму - "Леся Українка. Узлісся", картина поки що перебуває на початковій стадії виробництва: доробка сценарію, кастинг і т.ін.

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