Стало відомо, кого затримали за розтрату грошей проекту "Стіна"
Про це повідомила прес-служба НАБУ.
Посадовців Державної прикордонної служби підозрюють у вчиненні злочинів, що завдали значних збитків інтересам держави. А саме:
- начальника управління капітального будівництва ДПСУ підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Кримінального кодексу України;
- старшого офіцера Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ — у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;
- колишнього начальника Першого окремого відділу капітального будівництва — у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 КК України.
Також серед підозрюваних – керівники фірм, що мали будувати так звану "Стіну":
- директору ТОВ "АЗІ" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України;
- директор ДП "Чернігівський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України" підозрюються у вчиненні злочину за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;
- директору та засновнику ТОВ "Будцентр "Вітязь" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Особі, яка виконувала роль посередника, інкримінують вчинення злочину за ч.5 ст 27, ч.5 ст. 191 КК України.
Наразі всі затримані особи перебувають в ізоляторі тимчасового тримання ГУ Національної поліції у місті Києві.
Детективи готують клопотання до Солом’янського районного суду Києва про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, загальна сума якої має бути співставною із сумою завданих державі збитків інтересам держави.
Як відомо, 8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання коштів так званого проекту "Стіна".
Серед затриманих — службові особи Державної прикордонної служби та підприємств-підрядників.
Того ж дня затримано ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту "Стіна" детективи НАБУ здійснюють з березня 2016 року.
Попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За результатами судово-будівельних експертиз сума встановлених збитків, завданих державі внаслідок злочину, викритого Національним бюро, складає 16,688 млн грн.
"Стіна" - це проект з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа