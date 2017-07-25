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Стало відомо, коли вийде новий фільм про Джеймса Бонда

Наступний фільм про Джеймса Бонда стане 25-им за рахунком
Компанії Metro-Goldwyn-Mayer і Eon Productions повідомили, що 25-ий фільм про агента 007 Джеймса Бонда вийде на екрани в 2019 році.
Стало відомо, коли вийде новий фільм про Джеймса Бонда Деніел Крейг Фото: ЕРА

Попередньо, датою прем'єри призначено 8 листопада 2019 року, передає Variety.

Відомо, що сценарій для нового фільму напишуть Ніт Первіс і Роберт Уейд, які стали авторами Казино Рояль, Кванта милосердя, Скайфол і Спектра.

Раніше повідомлялося, що актор Деніел Крейг затверджений на роль агента 007 у майбутньому фільмі, незважаючи на свою заяву про завершення зйомок у ролі Джеймса Бонда.

Деніел Крейг знімається в ролі Джеймса Бонда з 2006 року, вперше з'явившись у картині Казино рояль. Останнім фільмом став 007 Спектр, який вийшов на екрани в 2015 році. Нова кінострічка стане п'ятою для Крейга.

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25 07 2017 06:51
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