CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпанії Metro-Goldwyn-Mayer і Eon Productions повідомили, що 25-ий фільм про агента 007 Джеймса Бонда вийде на екрани в 2019 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стало відомо, коли вийде новий фільм про Джеймса Бонда
Наступний фільм про Джеймса Бонда стане 25-им за рахунком
Деніел Крейг Фото: ЕРА
Попередньо, датою прем'єри призначено 8 листопада 2019 року, передає Variety.
Відомо, що сценарій для нового фільму напишуть Ніт Первіс і Роберт Уейд, які стали авторами Казино Рояль, Кванта милосердя, Скайфол і Спектра.
Раніше повідомлялося, що актор Деніел Крейг затверджений на роль агента 007 у майбутньому фільмі, незважаючи на свою заяву про завершення зйомок у ролі Джеймса Бонда.
Деніел Крейг знімається в ролі Джеймса Бонда з 2006 року, вперше з'явившись у картині Казино рояль. Останнім фільмом став 007 Спектр, який вийшов на екрани в 2015 році. Нова кінострічка стане п'ятою для Крейга.
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25 07 2017 06:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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