Стало відомо, коли вийде новий фільм про Джеймса Бонда

Компанії Metro-Goldwyn-Mayer і Eon Productions повідомили, що 25-ий фільм про агента 007 Джеймса Бонда вийде на екрани в 2019 році.

Попередньо, датою прем'єри призначено 8 листопада 2019 року, передає Variety.

Відомо, що сценарій для нового фільму напишуть Ніт Первіс і Роберт Уейд, які стали авторами Казино Рояль, Кванта милосердя, Скайфол і Спектра.

Раніше повідомлялося, що актор Деніел Крейг затверджений на роль агента 007 у майбутньому фільмі, незважаючи на свою заяву про завершення зйомок у ролі Джеймса Бонда.

Деніел Крейг знімається в ролі Джеймса Бонда з 2006 року, вперше з'явившись у картині Казино рояль. Останнім фільмом став 007 Спектр, який вийшов на екрани в 2015 році. Нова кінострічка стане п'ятою для Крейга.