Стало відомо, коли запустять потяг з Мукачева в Угорщину Поїзд з Мукачева в угорський Дебрецен планують запустити у вересні

Поїзд з Мукачева в угорський Дебрецен з перспективою його продовження до Будапешту планують запустити у вересні.

Фото: lviv-online.com

Як пише ЦТС, проект міжнародного з / д поїзда стане наступним після запуску поїзда Ковель-Холм, яке заплановано на 12 червня. "Київ-Перемишль вже реалізували, Ковель-Хелм вже точно поїде через тиждень. Наступний проект - Мукачево-Дебрецен-Будапешт. 20 червня приїдуть представники угорської сторони, тоді можна буде сказати про терміни точно. Сподіваємося, що перший потяг поїде вже у вересні" , - поінформував чиновник. Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" розпочала реалізацію квитків з Ковеля в польське місто Холм.

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