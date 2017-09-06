CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоїзд з Мукачева в угорський Дебрецен з перспективою його продовження до Будапешту планують запустити у вересні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стало відомо, коли запустять потяг з Мукачева в Угорщину
Поїзд з Мукачева в угорський Дебрецен планують запустити у вересні
Фото: lviv-online.com
Як пише ЦТС, проект міжнародного з / д поїзда стане наступним після запуску поїзда Ковель-Холм, яке заплановано на 12 червня.
"Київ-Перемишль вже реалізували, Ковель-Хелм вже точно поїде через тиждень. Наступний проект - Мукачево-Дебрецен-Будапешт. 20 червня приїдуть представники угорської сторони, тоді можна буде сказати про терміни точно. Сподіваємося, що перший потяг поїде вже у вересні" , - поінформував чиновник.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" розпочала реалізацію квитків з Ковеля в польське місто Холм.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 06 2017 20:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа