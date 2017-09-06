Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Стало відомо, коли запустять потяг з Мукачева в Угорщину

Поїзд з Мукачева в угорський Дебрецен планують запустити у вересні
Поїзд з Мукачева в угорський Дебрецен з перспективою його продовження до Будапешту планують запустити у вересні.
Стало відомо, коли запустять потяг з Мукачева в Угорщину Фото: lviv-online.com

Як пише ЦТС, проект міжнародного з / д поїзда стане наступним після запуску поїзда Ковель-Холм, яке заплановано на 12 червня.

"Київ-Перемишль вже реалізували, Ковель-Хелм вже точно поїде через тиждень. Наступний проект - Мукачево-Дебрецен-Будапешт. 20 червня приїдуть представники угорської сторони, тоді можна буде сказати про терміни точно. Сподіваємося, що перший потяг поїде вже у вересні" , - поінформував чиновник.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" розпочала реалізацію квитків з Ковеля в польське місто Холм.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2017 20:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.