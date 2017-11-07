Стало відомо місце проведення першого бою Усика в боксерській Лізі чемпіонів

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик проведе чвертьфінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) проти Марко Хука в Києві.

Як повідомляє lomus.ua, бій відбудеться 9 вересня на НСК Олімпійський.

У той же час, як повідомив промоутер Усика в інтерв'ю Трибуні, ця інформація не є остаточною, але ймовірність цього варіанту дуже велика.

"Ми працюємо над тим, щоб бій пройшов в Києві, але підтвердження ще немає. Тому коментувати нічого не можу. Хоча ймовірність проведення бою в Києві досить висока", - сказав Красюк.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Олександр Усик одностайним рішенням суддів отримав перемогу над американцем Майклом Гантером.