СПОРТ НОВИНИЧемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик проведе чвертьфінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) проти Марко Хука в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стало відомо місце проведення першого бою Усика в боксерській Лізі чемпіонів
Олександр Усик проведе бій в рамках чвертьфіналу WBSS в Києві
Олександр Усик. Фото: xsport.ua
Як повідомляє lomus.ua, бій відбудеться 9 вересня на НСК Олімпійський.
У той же час, як повідомив промоутер Усика в інтерв'ю Трибуні, ця інформація не є остаточною, але ймовірність цього варіанту дуже велика.
"Ми працюємо над тим, щоб бій пройшов в Києві, але підтвердження ще немає. Тому коментувати нічого не можу. Хоча ймовірність проведення бою в Києві досить висока", - сказав Красюк.
Нагадаємо, у квітні 2017 року Олександр Усик одностайним рішенням суддів отримав перемогу над американцем Майклом Гантером.
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11 07 2017 23:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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