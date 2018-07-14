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Стало відомо, наскільки зростуть ціни на залізничні квитки в найближчі три роки

Тарифи на вантажоперевезення також можуть зростати
Тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом можуть збільшуватися на 25% (+/- 3%) у 2018-2019 роках та на 30% (+/- 3%) - у 2020-2021 роках.
Стало відомо, наскільки зростуть ціни на залізничні квитки в найближчі три роки Фото: eveningkiev.com

Про це йдеться у затвердженому урядом "Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", який має у розпорядженні "Економічна правда".

Тарифи на вантажоперевезення також можуть зростати на 25% щорічно (+/- 3%) в 2018-2019 роках, але в 2020-2021 роках їх зростання сповільниться до 20% (+/- 3%).

Як писав iPress.ua, "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.

Також залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.

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14 07 2018 13:35
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