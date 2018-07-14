CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом можуть збільшуватися на 25% (+/- 3%) у 2018-2019 роках та на 30% (+/- 3%) - у 2020-2021 роках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стало відомо, наскільки зростуть ціни на залізничні квитки в найближчі три роки
Тарифи на вантажоперевезення також можуть зростати
Фото: eveningkiev.com
Про це йдеться у затвердженому урядом "Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", який має у розпорядженні "Економічна правда".
Тарифи на вантажоперевезення також можуть зростати на 25% щорічно (+/- 3%) в 2018-2019 роках, але в 2020-2021 роках їх зростання сповільниться до 20% (+/- 3%).
Як писав iPress.ua, "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.
Також залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.
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14 07 2018 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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