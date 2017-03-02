Стало відомо про перенесення дати наступного бою Усика Усик може провести свій наступний бій у квітні 2017 року

Український спортсмен втратив можливість битися в рамках великого боксерського вечора 18 березня, коли Геннадій Головкін зустрінеться в рингу з Деніелом Джейкобсом, оскільки зірвався ще один поєдинок заходу - реванш між Романом Гонсалесом і Карлосом Куадрасом

Олександр Усик. Фото: xsport.ua

"Виконавчий віце-президент HBO Sports Пітер Нельсон хоче, щоб бій за участю Усика був показаний в рамках звичайної трансляції [в Америці], тому ми шукаємо дату в квітні для проведення поєдинку", - заявив генеральний директор K2 (промоутерської компанії українця) Том Леффлер. Про це повідомляє Boxingscene. Раніше повідомлялося, що наступний бій Усика може відбудуться 18 березня в Нью-Йорку в рамках вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок чемпіона в середній вазі за версіями WBC, WBA, IBO і IBF казаха Геннадія Головкіна проти Деніела Джейкобса. Нагадаємо, 18 грудня 29-річний український боксер Олександр Усик захистив титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі.

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