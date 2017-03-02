Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Стало відомо про перенесення дати наступного бою Усика

Усик може провести свій наступний бій у квітні 2017 року
Український спортсмен втратив можливість битися в рамках великого боксерського вечора 18 березня, коли Геннадій Головкін зустрінеться в рингу з Деніелом Джейкобсом, оскільки зірвався ще один поєдинок заходу - реванш між Романом Гонсалесом і Карлосом Куадрасом
Стало відомо про перенесення дати наступного бою Усика Олександр Усик. Фото: xsport.ua

"Виконавчий віце-президент HBO Sports Пітер Нельсон хоче, щоб бій за участю Усика був показаний в рамках звичайної трансляції [в Америці], тому ми шукаємо дату в квітні для проведення поєдинку", - заявив генеральний директор K2 (промоутерської компанії українця) Том Леффлер.

Про це повідомляє Boxingscene.

Раніше повідомлялося, що наступний бій Усика може відбудуться 18 березня в Нью-Йорку в рамках вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок чемпіона в середній вазі за версіями WBC, WBA, IBO і IBF казаха Геннадія Головкіна проти Деніела Джейкобса.

Нагадаємо, 18 грудня 29-річний український боксер Олександр Усик захистив титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2017 20:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat