Стало відомо про перенесення дати наступного бою Усика
"Виконавчий віце-президент HBO Sports Пітер Нельсон хоче, щоб бій за участю Усика був показаний в рамках звичайної трансляції [в Америці], тому ми шукаємо дату в квітні для проведення поєдинку", - заявив генеральний директор K2 (промоутерської компанії українця) Том Леффлер.
Про це повідомляє Boxingscene.
Раніше повідомлялося, що наступний бій Усика може відбудуться 18 березня в Нью-Йорку в рамках вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок чемпіона в середній вазі за версіями WBC, WBA, IBO і IBF казаха Геннадія Головкіна проти Деніела Джейкобса.
Нагадаємо, 18 грудня 29-річний український боксер Олександр Усик захистив титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі.
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