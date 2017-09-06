Стало відомо справжнє ім'я журналіста, який зник у Донецьку
Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив в Донецьку. Востаннє він виходив на зв'язок 2-го червня, інформує "Українська правда" з посиланням на оточення Станіслава. Окрім того, видання повідомляє, що журналіст живий.
Як повідомив Єгор Фірсов, у четвер поліція відкрила провадження за фактом зникнення Станіслава. СБУ теж в курсі.
"Ми зараз робимо все, що можливо, щоб включити Стаса у список на обмін, як заручника", - наголосив він.
"Стаса потрібно рятувати, наразі потрібна медійна підтримка в закордонних ЗМІ – це може прискорити звільнення. На окупованих територіях зв'язок з ОБСЄ, ООН і іншими міжнародними організаціями може підтримувати матір Стаса", - додав Фірсов.
Коли українським журналістам стало небезпечно їздити на окуповані території, він писав матеріали про життя на окупованому Донбасі для "Української правди", "Дзеркала тижня" і видання "Тиждень", також писав про це на сторінках Facebook.
Нагадаємо, що колишній нардеп Єгор Фірсов 6-го червня повідомив, що журналіст і письменник Станіслав Васін зник безвісти в Донецьку.
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