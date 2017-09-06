Стало відомо справжнє ім'я журналіста, який зник у Донецьку

Справжнє ім'я журналіста, який жив у Донецьку з моменту окупації, писав в українські ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін, але нещодавно зник, звати Станіслав Асєєв.

Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив в Донецьку. Востаннє він виходив на зв'язок 2-го червня, інформує "Українська правда" з посиланням на оточення Станіслава. Окрім того, видання повідомляє, що журналіст живий.

Як повідомив Єгор Фірсов, у четвер поліція відкрила провадження за фактом зникнення Станіслава. СБУ теж в курсі.

"Ми зараз робимо все, що можливо, щоб включити Стаса у список на обмін, як заручника", - наголосив він.

"Стаса потрібно рятувати, наразі потрібна медійна підтримка в закордонних ЗМІ – це може прискорити звільнення. На окупованих територіях зв'язок з ОБСЄ, ООН і іншими міжнародними організаціями може підтримувати матір Стаса", - додав Фірсов.

Коли українським журналістам стало небезпечно їздити на окуповані території, він писав матеріали про життя на окупованому Донбасі для "Української правди", "Дзеркала тижня" і видання "Тиждень", також писав про це на сторінках Facebook.

Нагадаємо, що колишній нардеп Єгор Фірсов 6-го червня повідомив, що журналіст і письменник Станіслав Васін зник безвісти в Донецьку.