CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 20 квітня, під час обстрілу бойовиків біля Авдіївки Донецької області від осколкових поранень загинули бійці 72-ї бригади Олександр Кирієнко з міста Десна Чернігівської області та житель Умані Василь Ніженський.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стали відомі імена бійців, які загинули вчора біля Авдіївки
Олександр Кирієнко і Василь Ніженський служили в 72-й ОМБр
Фото: ukr.media
Про це повідомляє прес-служба 72-ї ОМБр.
"Олександру Кирієнку лише кілька днів тому виповнилося 20 років: військовослужбовець строкової служби, він міг взагалі не йти сюди, на одну з найнебезпечніших ділянок фронту. Але, як справжній патріот і чоловік, підписав контракт і став разом з іншими Героями на захист Вітчизни. Василю Ніженському було 28 років, і він пішов воювати, щоб захистити від ворожої навали улюблену дружину і дитину", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, бійці були прикомандировані до 72о-ї ОМБр, і за два місяці служби встигли добре зарекомендувати себе.
Раніше повідомлялося, що двоє військових загинули, вісьмох поранено у четвер на Донбасі.
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