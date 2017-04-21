Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Стали відомі імена бійців, які загинули вчора біля Авдіївки

Олександр Кирієнко і Василь Ніженський служили в 72-й ОМБр
У четвер, 20 квітня, під час обстрілу бойовиків біля Авдіївки Донецької області від осколкових поранень загинули бійці 72-ї бригади Олександр Кирієнко з міста Десна Чернігівської області та житель Умані Василь Ніженський.
Стали відомі імена бійців, які загинули вчора біля Авдіївки Фото: ukr.media

Про це повідомляє прес-служба 72-ї ОМБр.

"Олександру Кирієнку лише кілька днів тому виповнилося 20 років: військовослужбовець строкової служби, він міг взагалі не йти сюди, на одну з найнебезпечніших ділянок фронту. Але, як справжній патріот і чоловік, підписав контракт і став разом з іншими Героями на захист Вітчизни. Василю Ніженському було 28 років, і він пішов воювати, щоб захистити від ворожої навали улюблену дружину і дитину", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, бійці були прикомандировані до 72о-ї ОМБр, і за два місяці служби встигли добре зарекомендувати себе.

Раніше повідомлялося, що двоє військових загинули, вісьмох поранено у четвер на Донбасі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2017 21:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.