Стали відомі імена бійців, які загинули вчора біля Авдіївки

У четвер, 20 квітня, під час обстрілу бойовиків біля Авдіївки Донецької області від осколкових поранень загинули бійці 72-ї бригади Олександр Кирієнко з міста Десна Чернігівської області та житель Умані Василь Ніженський.

Про це повідомляє прес-служба 72-ї ОМБр.

"Олександру Кирієнку лише кілька днів тому виповнилося 20 років: військовослужбовець строкової служби, він міг взагалі не йти сюди, на одну з найнебезпечніших ділянок фронту. Але, як справжній патріот і чоловік, підписав контракт і став разом з іншими Героями на захист Вітчизни. Василю Ніженському було 28 років, і він пішов воювати, щоб захистити від ворожої навали улюблену дружину і дитину", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, бійці були прикомандировані до 72о-ї ОМБр, і за два місяці служби встигли добре зарекомендувати себе.

Раніше повідомлялося, що двоє військових загинули, вісьмох поранено у четвер на Донбасі.