Стали відомі імена європейських політиків, які прибули до Криму, – ЗМІ

У неділю, 19 березня, до Криму почали прибувати члени делегації депутатів з Європи. Першим рейсом до міжнародного аеропорту Сімферополь прибули представники Сербії та Чехії.

Про це повідомляє allcrimea.net.

Зокрема, це депутати парламенту Сербії від Сербської радикальної партії Міловат Боїч і Дубравко Боїч, член президії Сербської радикальної партії Олександр Шешель, сербський письменник і політолог, професор Баня-Лукського університету Срджа Трифкович, а також член палати депутатів парламенту Чеської Республіки Ярослав Голик.

Крім того, до складу делегації, за інформацією ЗМІ, увійдуть депутати Європарламенту та національних парламентів ряду інших європейських держав (Німеччини, Великої Британії, країн Балтії), а також політики з Бразилії, Киргизії і України.

З офіційним візитом на півострові делегація перебуватиме 19-21 березня.

Планується, що під час візиту гості відвідають Лівадійський палац в Ялті і зустрінуться з представниками органів "влади" Республіки Крим.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що СБУ має проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн, для запровадження проти них санкцій.

17 березня Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи сербських парламентаріїв до тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.

Раніше Малиновський районний суд Одеси визнав винним капітана судна "Sky Moon" (прапор Танзанії), яке незаконно заходило в порт анексованого Росією Криму.