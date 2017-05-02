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Стали відомі імена перших фіналістів нацвідбору на Євробачення-2017, - ВІДЕО

В ході першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2017 від України виступали вісім конкурсантів
У суботу, 4 лютого, відбувся перший півфінал національного відбору на Євробачення-2017 від України.
Стали відомі імена перших фіналістів нацвідбору на Євробачення-2017, - ВІДЕО Фото: 1tv.com.ua

За результатами голосування журі, у складі якого Джамала, Костянтин Меладзе та Андрій Данилко, а також глядацького голосування, до фіналу увійшли співачка Тетяна Решетняк, яка виступає під сценічним псевдонімом TAYANNA і група Сальто Назад. Решетняк отримала максимальний бал від глядачів, в той час як група Сальто Назад отримала 8 балів від членів журі.

TAYANNA - I Love You. Євробачення-2017. Перший півфінал

 

Сальто Назад - О Мамо. Євробачення-2017. Перший півфінал

В ході першого півфіналу нацвідбору на Євробачення-2017 від України виступали вісім конкурсантів, імена яких визначилися за результатами жеребкування, що відбулося 20 січня: СКАЙ, Рома Веремейчик і група LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA та Арсен Мірзоян.

Національний відбір на Євробачення проходитиме з трьома півфіналами, які відбудуться 4, 11 і 18 лютого. У кожному з півфіналів виступлять вісім виконавців. Ім'я артиста, який представить Україну на пісенному конкурсі, визначиться в фіналі - 25 лютого.

Раніше Костянтин Меладзе повідомив, що серед претендентів на перемогу в фіналі нацвідбору багато талановитих виконавців, які можуть гідно представити Україну на пісенному конкурсі в цьому році.

"Наша мета - вибрати найталановитішого, найбільш психологічно налаштованого артиста, з гарною, найкращою піснею. Спрогнозувати, хто з цих виконавців пройде в фінал, мені дуже складно і я абсолютно щиро можу сказати, що сили дуже рівні", - заявив Меладзе за лаштунками першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2017.

62-й конкурс пісні Євробачення пройде в Києві завдяки перемозі Джамали на пісенному конкурсі 2016 року, що відбувся у Стокгольмі, Швеція. Півфінали Євробачення-2017 пройдуть 9 травня і 11 травня, а фінал конкурсу відбудеться 13 травня 2017 року. Україна прийме конкурс вже вдруге.

Нагадаємо, слоганом пісенного конкурсу Євробачення-2017, який відбудеться у Києві, стала фраза "Celebrate Diversity", що означає "Шануймо розмаїття".

 
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05 02 2017 11:15
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