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Стали відомі імена ще двох фіналістів нацвідбору на Євробачення-2017, - ВІДЕО

Тепер відомі вже чотири фіналісти
У суботу, 11 лютого завершився другий півфінал національного відбору "Євробачення-2017". Журі і глядачі обрали двох нових претендентів на участь в конкурсі.
Стали відомі імена ще двох фіналістів нацвідбору на Євробачення-2017, - ВІДЕО Фото: 1tv.com.ua

За результатами балів журі та глядачів, за можливість представляти Україну на міжнародному пісенному змаганні у фіналі нацвідбору поборються ILLARIA та ROZHDEN. Судді віддали цим конкурсантам найбільший бал: ILLARIA – 7 балів, а ROZHDEN – 8.

Після виступу ILLARIA Костянтин Меладзе зауважив, що її пісня "Thank You For My Way" є однією з найгарніших на цьогорічному нацвідборі.

Пісня виконавця ROZHDEN сподобалася всім суддям. Костянтин Меладзе зауважив, що за такими музикантами майбутнє країни. Джамала назвала пісню артиста найкрутішою. Андрій Данилко сказав, що йому не вистачило самого номера у виступі артиста.

Фінал національного відбору відбудеться 25 лютого. 

Нагадаємо, ILLARIA та ROZHDEN боротимуться за путівку у фінал нацвідбору "Євробачення" разом із фіналістами першого нацвідбору Тетяною Решетняк та гуртом "Сальто назад".

Слоганом пісенного конкурсу Євробачення-2017, який відбудеться у Києві, стала фраза "Celebrate Diversity", що означає "Шануймо розмаїття".

 

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11 02 2017 23:59
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