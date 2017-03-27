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Стали відомі імена військових, які загинули в авіакатастрофі під Краматорськом

Міноборони і Генштаб ЗСУ висловили співчуття рідним і близьким загиблих офіцерів
У Міністерстві оборони України назвали імена загиблих в результаті авіакатастрофи вертольота поблизу Краматорська.
Стали відомі імена військових, які загинули в авіакатастрофі під Краматорськом Фото: espreso.tv

"26 березня 2017 року внаслідок авіаційної катастрофи військового вертольота МІ-2 в районі Краматорська загинули п'ять офіцерів Збройних Сил України. На борту повітряної машини перебували троє членів екіпажу і двоє пасажирів. Всі вони загинули", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Міністерство оборони України опублікувало список військовослужбовців:

підполковник Волошин Євген Петрович - командир екіпажу,

капітан Мовчан Дмитро Васильович - 2-й пілот,

старший лейтенант Кондул Роман Григорович - борттехнік,

полковник Мельник Валерій Іванович - начальник управління організаційно-планового і експлуатації - заступник начальника центрального автомобільного управління ЗС України Озброєння Збройних Сил України (перебував на борту як пасажир),

полковник Калитич Віктор Михайлович - начальник відділу ремонту РАО управління експлуатації, ремонту і технічної підготовки центрального ракетно-артилерійського управління ЗС України Озброєння ЗС України (перебував на борту як пасажир).

Міноборони і Генштаб ЗСУ висловили співчуття рідним і близьким загиблих офіцерів.

Нагадаємо, що 26 березня неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2. За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

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27 03 2017 21:14
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