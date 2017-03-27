Стали відомі імена військових, які загинули в авіакатастрофі під Краматорськом
"26 березня 2017 року внаслідок авіаційної катастрофи військового вертольота МІ-2 в районі Краматорська загинули п'ять офіцерів Збройних Сил України. На борту повітряної машини перебували троє членів екіпажу і двоє пасажирів. Всі вони загинули", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Міністерство оборони України опублікувало список військовослужбовців:
підполковник Волошин Євген Петрович - командир екіпажу,
капітан Мовчан Дмитро Васильович - 2-й пілот,
старший лейтенант Кондул Роман Григорович - борттехнік,
полковник Мельник Валерій Іванович - начальник управління організаційно-планового і експлуатації - заступник начальника центрального автомобільного управління ЗС України Озброєння Збройних Сил України (перебував на борту як пасажир),
полковник Калитич Віктор Михайлович - начальник відділу ремонту РАО управління експлуатації, ремонту і технічної підготовки центрального ракетно-артилерійського управління ЗС України Озброєння ЗС України (перебував на борту як пасажир).
Міноборони і Генштаб ЗСУ висловили співчуття рідним і близьким загиблих офіцерів.
Нагадаємо, що 26 березня неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2. За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.
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