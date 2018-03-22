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Стали відомі маршрути Ryanair в Україні

Ryanair буде літати з Києва та Львова
В Apple store стали доступні маршрути авіаперевізника Ryanair, який буде працювати в Україні.
Стали відомі маршрути Ryanair в Україні

Про це повідомляє видання Avianews.

Маршрути з Києва:

Київ-Барселона
Київ-Братислава
Київ-Гданськ
Київ-Краків
Київ-Лондон (Станстед)
Київ-Вільнюс
Київ-Вроцлав
Київ-Познань
Київ-Стокгольм (Скавста)
Київ-Варшава (Модлін)

Маршрути зі Львова:

Львів-Дюссельдорф (Веце)
Львів-Краків
Львів-Лондон (Станстед)
Львів-Меммінген
Львів-Варшава (Модлін)

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair успішно завершила переговори з Міжнародним аеропортом Бориспіль і Міністерством інфраструктури.

Як відомо, 15-го лютого головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек заявив, що Україна стане новим напрямком для лоукост авіакомпанії, а рейси почнуть виконувати з осені 2018 року.

У середу ввечері, 21 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився перший літак ірландського лоукостера Ryanair.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі.

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22 03 2018 07:51
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