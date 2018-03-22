Стали відомі маршрути Ryanair в Україні

Ryanair буде літати з Києва та Львова

В Apple store стали доступні маршрути авіаперевізника Ryanair, який буде працювати в Україні.

Про це повідомляє видання Avianews.

Маршрути з Києва:

Київ-Барселона

Київ-Братислава

Київ-Гданськ

Київ-Краків

Київ-Лондон (Станстед)

Київ-Вільнюс

Київ-Вроцлав

Київ-Познань

Київ-Стокгольм (Скавста)

Київ-Варшава (Модлін)

Маршрути зі Львова:

Львів-Дюссельдорф (Веце)

Львів-Краків

Львів-Лондон (Станстед)

Львів-Меммінген

Львів-Варшава (Модлін)

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair успішно завершила переговори з Міжнародним аеропортом Бориспіль і Міністерством інфраструктури.

Як відомо, 15-го лютого головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек заявив, що Україна стане новим напрямком для лоукост авіакомпанії, а рейси почнуть виконувати з осені 2018 року.

У середу ввечері, 21 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився перший літак ірландського лоукостера Ryanair.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі.