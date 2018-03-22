Стали відомі маршрути Ryanair в Україні
Про це повідомляє видання Avianews.
Маршрути з Києва:
Київ-Барселона
Київ-Братислава
Київ-Гданськ
Київ-Краків
Київ-Лондон (Станстед)
Київ-Вільнюс
Київ-Вроцлав
Київ-Познань
Київ-Стокгольм (Скавста)
Київ-Варшава (Модлін)
Маршрути зі Львова:
Львів-Дюссельдорф (Веце)
Львів-Краків
Львів-Лондон (Станстед)
Львів-Меммінген
Львів-Варшава (Модлін)
Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair успішно завершила переговори з Міжнародним аеропортом Бориспіль і Міністерством інфраструктури.
Як відомо, 15-го лютого головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек заявив, що Україна стане новим напрямком для лоукост авіакомпанії, а рейси почнуть виконувати з осені 2018 року.
У середу ввечері, 21 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився перший літак ірландського лоукостера Ryanair.
Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі.
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