Стали відомі пари учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 3 та 4 квітня

Сьогодні, 16 березня, відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2017/18.

Фото: uefa.com

Жеребкування провів легендарний український нападник Андрій Шевченко. Результати жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів: "Барселона" – "Рома" "Севілья" – "Баварія" "Ювентус" – "Реал" Мадрид "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"

Фото: uefa.com Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 3 та 4 квітня, матчі-відповіді – 10 та 11 квітня. Команди, які вказані першими, починають на своєму полі. Нагадаємо, що донецький "Шахтар" програв у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів італійській "Ромі" з рахунком 0:1 і залишає турнір.

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