СПОРТ НОВИНИСьогодні, 16 березня, відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2017/18.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стали відомі пари учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 3 та 4 квітня
Фото: uefa.com
Жеребкування провів легендарний український нападник Андрій Шевченко.
Результати жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів:
"Барселона" – "Рома"
"Севілья" – "Баварія"
"Ювентус" – "Реал" Мадрид
"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"
Фото: uefa.com
Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 3 та 4 квітня, матчі-відповіді – 10 та 11 квітня. Команди, які вказані першими, починають на своєму полі.
Нагадаємо, що донецький "Шахтар" програв у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів італійській "Ромі" з рахунком 0:1 і залишає турнір.
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16 03 2018 13:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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