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Стали відомі пари учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 3 та 4 квітня
Сьогодні, 16 березня, відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2017/18.
Стали відомі пари учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Фото: uefa.com

Жеребкування провів легендарний український нападник Андрій Шевченко.

Результати жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів:

"Барселона" – "Рома"

"Севілья" – "Баварія"

"Ювентус" – "Реал" Мадрид

"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"


Фото: uefa.com

Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 3 та 4 квітня, матчі-відповіді – 10 та 11 квітня. Команди, які вказані першими, починають на своєму полі.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" програв у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів італійській "Ромі" з рахунком 0:1 і залишає турнір.

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16 03 2018 13:56
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