Через міграційний указ Трампа США анулювали десятки тисяч віз

Тим часом у США тривають акції протесту через міграційну політику Трампа

Протягом тижня після підписання президентом США Дональдом Трампом міграційного указу понад 100 тисяч віз були анульовані американською стороною.

Такі дані опублікувала газета The Washington Post з посиланням на адвоката уряду у Федеральному суді Вашингтона.

Раніше дубайська авіакомпанія Emirates змінила склад своїх екіпажів для польотів в США після того, як там набрав чинності новий міграційний указ Трампа.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

Американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.