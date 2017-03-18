Стали відомі подробиці затримання львівського митника

Його справа тягнеться ще від січня 2017 року

Перший заступник військового прокурора Західного регіону України Євген Білоусов розповів подробиці справи затримання заступника начальника Львівської митниці Шокала В. С., який вчора намагався передати хабар у розмірі $ 40 тис. військовому прокурору Львівського гарнізону Владиславу Савинцю.

Про це повідомляє "Гал-інфо".

Як розповів Євген Білоусов, справа із цим митником тягнеться ще від січня 2017 року. Тоді чоловіка затримали при отриманні хабара у розмірі 15 тис. доларів.

"Відтак, кошти в розмірі $ 40 тис. призначалися за непритягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, що розслідується прокуратурою гарнізону. Окрім того, митник обіцяв надавати щомісячно $ 10 тис. за неперешкоджання в здійсненні його протиправної діяльності", – розповів перший заступник військового прокурора.

За його словами, вчора близько 22:00 на одній із вулиць міста Львова відбулось передавання коштів (чотири пачки по $ 10 тис. у тубусі від ірландського віскі) під час якого й було затримано митника.



Фото: galinfo.com.ua

"Прокурор (Владислав Савинець, – ред.), будучи людиною принциповою та професійною, одразу ж звернувся з відповідним рапортом до керівництва військової прокуратури Західного регіону України", – зазначив Євген Білоусов.

Також прокурор повідомив, що під час затримання митник був сильно здивований.

"Він, напевно, думав і сподівався, що це все вирішиться, як вирішувалось давно, і справу закриють. Додам, це перший такий випадок "виходу" на військового прокурора Львівського гарнізону Владислава Савинця", – сказав прокурор.

Також Євген Білоусов пояснив, чому ЗМІ пишуть, що затримали франківського митника.

"Його офіційна посада – заступник керівника Львівської митниці, але в рамках служби його тимчасово відправляли у відрядження. Затриманий митник щотижня приїздив до Львова, бо тут його родина", – зазначив перший заступник військового прокурора.

"Крім того, нами проводяться понад 20 обшуків по Львову та області з метою документування протиправної діяльності інших службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину", – додав Євген Білоусов.

Хабародавця затримано в порядку ст. 208 КПК України слідчим відділом військової прокуратури Західного регіону України спільно із співробітниками Управління захисту економіки Національної поліції України у Львівській області. Вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище), обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що керівництво Івано-Франківської митниці, яке також фігурувало в справі про хабарництво на Львівській митниці, спіймалося на великому хабарі.