Стали відомі подробиці затримання львівського митника
Про це повідомляє "Гал-інфо".
Як розповів Євген Білоусов, справа із цим митником тягнеться ще від січня 2017 року. Тоді чоловіка затримали при отриманні хабара у розмірі 15 тис. доларів.
"Відтак, кошти в розмірі $ 40 тис. призначалися за непритягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, що розслідується прокуратурою гарнізону. Окрім того, митник обіцяв надавати щомісячно $ 10 тис. за неперешкоджання в здійсненні його протиправної діяльності", – розповів перший заступник військового прокурора.
За його словами, вчора близько 22:00 на одній із вулиць міста Львова відбулось передавання коштів (чотири пачки по $ 10 тис. у тубусі від ірландського віскі) під час якого й було затримано митника.
Фото: galinfo.com.ua
"Прокурор (Владислав Савинець, – ред.), будучи людиною принциповою та професійною, одразу ж звернувся з відповідним рапортом до керівництва військової прокуратури Західного регіону України", – зазначив Євген Білоусов.
Також прокурор повідомив, що під час затримання митник був сильно здивований.
"Він, напевно, думав і сподівався, що це все вирішиться, як вирішувалось давно, і справу закриють. Додам, це перший такий випадок "виходу" на військового прокурора Львівського гарнізону Владислава Савинця", – сказав прокурор.
Також Євген Білоусов пояснив, чому ЗМІ пишуть, що затримали франківського митника.
"Його офіційна посада – заступник керівника Львівської митниці, але в рамках служби його тимчасово відправляли у відрядження. Затриманий митник щотижня приїздив до Львова, бо тут його родина", – зазначив перший заступник військового прокурора.
"Крім того, нами проводяться понад 20 обшуків по Львову та області з метою документування протиправної діяльності інших службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину", – додав Євген Білоусов.
Хабародавця затримано в порядку ст. 208 КПК України слідчим відділом військової прокуратури Західного регіону України спільно із співробітниками Управління захисту економіки Національної поліції України у Львівській області. Вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище), обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що керівництво Івано-Франківської митниці, яке також фігурувало в справі про хабарництво на Львівській митниці, спіймалося на великому хабарі.
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