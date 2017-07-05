Стали відомі результати виборів у Франції за даними екзит-полів Офіційні результати будуть оголошені 11 травня

За даними екзит-полів у другому турі президентських виборів у Франції із 65,5% голосів переміг Емануель Макрон.

Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє Ipsos France. Засновник політичної сили "Рухаймося вперед" Емануель Макрон перемагає на виборах президента Франції за даними національних екзит-полів.

Фото: twitter.com/IpsosFrance Офіційні результати будуть оголошені 11 травня. Нагадаємо, що в неділю, 7 травня, у Франції проходить заключний тур виборів президента. Пост глави держави у другому турі виборюють лідер політичного руху "Вперед!" центрист Емануель Макрон та представниця націоналістичної ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. У столиці Франції Парижі з площі перед Лувром провели евакуацію людей, поліція оточила площу, де кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон запланував відзначити свою перемогу на виборах.

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