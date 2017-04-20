Стали відомі всі півфіналісти Ліги чемпіонів

Ювентус і Монако стали останніми півфіналістами Ліги чемпіонів, у чвертьфінальних противостояних обігравши Барселону і дортмундську Боруссію відповідно.

Барселона не зуміла відіграти відставання у три м'ячі після виїзної зустрічі з Ювентусом. У матчі на Камп Ноу туринці грамотно побудували оборону і зуміли не пропустити жодного м'яча.

Перший тайм почав активніше Ювентус, але після перших 15 хвилин гри ініціативу до своїх рук прибрала Барселона, проте по-справжньому гострий момент змогла створити лише один: на 19-й хвилині масована атака Барселони привела до виводу Мессі на ударну позицію прямо по центру, але аргентинець з лівої низом пробив повз дальню штангу.

У другому таймі Барселона продовжувала активно діяти в атаці, але м'яч вперто не йшов у ворота Буффона. На 56-й хвилині Мессі прийняв м'яч на лінії штрафного і потужно пальнув у дальній, здавалося, напевно, але м'яч в сантиметрах розминувся зі створом.

Через десять хвилин Буффон помилився на виході під час подачі кутового, м'яч був переадресований на Мессі на порожні ворота, але удар аргентинця сходу пролетів над поперечиною. На 80-й хвилині Барселона створила останній небезпечний момент у матчі: Маскерано не дотягнувся до навісу з флангу, спрямованого у ствір, але воротаря Юве це не дезорієнтувало і Буффон здійснив суперсейв.

0:0 у грі і 3:0 за сумою двох матчів на користь Ювентуса - туринці впевнено йдуть в півфінал, а Барселона другий рік поспіль вилітає з Ліги чемпіонів у чвертьфіналі.

Барселона – Ювентус 0:0 (перший матч - 0:3)

Барселона: Тер Штеген — Серхі Роберто (Маскерано, 78), Піке, Умтіті, Альба – Ракітіч (Алькасер, 58), Бускетс, Іньєста – Мессі, Суарес, Неймар.

Ювентус: Буффон — Дані Алвес, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро — Пьяніч, Хедіра — Куадрадо (Леміна, 83), Дібала (Барцальї, 75), Манджукіч — Ігуаїн (Асамоа, 88).

Попередження: Іньєста, Неймар – Хедіра, К'єлліні

У другому півфіналі Монако вдруге обіграв дортмундську Боруссію. Після виїзної перемоги команда Жардіма впевнено стартувала в домашній грі, вже на 17-й хвилині вирішивши результат протистояння після двох м'ячів Мбаппе і Фалькао.

На початку другого тайму надію дортмундцям подарував гол Марко Ройса, однак на більше Боруссія не спромоглася, пропустивши в останній десятихвилинці ще від Жермена.

Монако – Боруссія Д 3:1 (перший матч - 3:2)

Голи: Мбаппе, 3, Фалькао, 17, Жермен, 81 – Ройс, 48

Монако: Субашич – Туре, Глік, Жемерсон, Менді – Моутіньо, Бакайоко – Сілва (Раджі, 90), Лемарен – Мбаппе (Жермен, 81), Фалькао (Дірар, 68).

Борусія Д: Бюркі – Піщек, Сократіс, Гінтер, Геррейру (Пулішич, 72) – Вайгль – Дурм (Дембеле, 26), Кагава, Шахін (Шмельцер, 46), Ройс – Обамеянг.

Зазначимо, що напередодні першими півфіналістами Ліги чемпіонів стали Реал і Атлетіко, обігравши Баварію і Лестер відповідно.