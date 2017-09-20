Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Кубка України

Прем'єр-ліга втратила двох представників, зате з Другої ліги в 1/8 фіналу вийшли чотири команди.

За підсумками 3-го попереднього раунду Кубка України стали відомі всі 16 учасників основної сітки турніру.

Нагадаємо, безпосередньо в 1/8 фіналу пробилися 6 найкращих команд України за підсумками минулого сезону: Шахтар, Динамо, Зоря, Олімпік, Олександрія і Чорноморець.

До них приєдналися ще 10 команд, серед яких ще чотири команди еліти, а ось Карпати і Зірка припинили участь у турнірі вже в першому для себе раунді в матчах проти команд Другої ліги.

Крім представників Прем'єр-ліги, в 1/8 фіналу Кубка України вийшли дві команди Першої ліги і чотири Другої ліги.

Список учасників 1/8 фіналу:

Шахтар, Динамо, Зоря, Олімпік, Олександрія, Чорноморець, Маріуполь, Верес, Сталь, Ворскла, Десна, Арсенал, Дніпро-1, Таврія, Прикарпаття, Львів.

Жеребкування наступного раунду очікується в найближчі дні. Базовий день для ігор 1/8 фіналу - 25 жовтня.