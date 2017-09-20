Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Кубка України

Жеребкування наступного раунду очікується в найближчі дні
Прем'єр-ліга втратила двох представників, зате з Другої ліги в 1/8 фіналу вийшли чотири команди.
Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Кубка України Фото: president.gov.ua

За підсумками 3-го попереднього раунду Кубка України стали відомі всі 16 учасників основної сітки турніру.

Нагадаємо, безпосередньо в 1/8 фіналу пробилися 6 найкращих команд України за підсумками минулого сезону: Шахтар, Динамо, Зоря, Олімпік, Олександрія і Чорноморець.

До них приєдналися ще 10 команд, серед яких ще чотири команди еліти, а ось Карпати і Зірка припинили участь у турнірі вже в першому для себе раунді в матчах проти команд Другої ліги.

Крім представників Прем'єр-ліги, в 1/8 фіналу Кубка України вийшли дві команди Першої ліги і чотири Другої ліги.

Список учасників 1/8 фіналу:

Шахтар, Динамо, Зоря, Олімпік, Олександрія, Чорноморець, Маріуполь, Верес, Сталь, Ворскла, Десна, Арсенал, Дніпро-1, Таврія, Прикарпаття, Львів.

Жеребкування наступного раунду очікується в найближчі дні. Базовий день для ігор 1/8 фіналу - 25 жовтня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 09 2017 23:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.