Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Кубка України
За підсумками 3-го попереднього раунду Кубка України стали відомі всі 16 учасників основної сітки турніру.
Нагадаємо, безпосередньо в 1/8 фіналу пробилися 6 найкращих команд України за підсумками минулого сезону: Шахтар, Динамо, Зоря, Олімпік, Олександрія і Чорноморець.
До них приєдналися ще 10 команд, серед яких ще чотири команди еліти, а ось Карпати і Зірка припинили участь у турнірі вже в першому для себе раунді в матчах проти команд Другої ліги.
Крім представників Прем'єр-ліги, в 1/8 фіналу Кубка України вийшли дві команди Першої ліги і чотири Другої ліги.
Список учасників 1/8 фіналу:
Шахтар, Динамо, Зоря, Олімпік, Олександрія, Чорноморець, Маріуполь, Верес, Сталь, Ворскла, Десна, Арсенал, Дніпро-1, Таврія, Прикарпаття, Львів.
Жеребкування наступного раунду очікується в найближчі дні. Базовий день для ігор 1/8 фіналу - 25 жовтня.
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