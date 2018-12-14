Стан арештованого в Криму активіста Бекірова критичний

"Перебування в СІЗО в такому критичному стані небезпечно для його життя"

Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який знаходиться в СІЗО Сімферополя, залишається критичним, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Отримала інформацію від адвоката затриманого російськими правоохоронцями кримського татарина Едема Бекірова. Незважаючи на підтверджені діагнози і критичний стан здоров'я, його тримають у загальній камері СІЗО" - написала Денісова на своїй офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук у п'ятницю ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Омбудсмен додала, що звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової і радника Президента РФ, Голови Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова посприяти в наданні термінової медичної допомоги арештованому активісту.

"Перебування в СІЗО в такому критичному стані небезпечно для його життя", - відзначила Л.Денісова.

Едем Бекіров - один з кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка. Його дружина Гульнара є членом Меджлісу кримськотатарського народу.

Його обвинувачують за ч. 2 ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).

Нагадаємо, у анексованому Сімферополі суд заарештував на два місяці кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.