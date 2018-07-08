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Стан Сенцова погіршується, але він відмовляється від госпіталізації, - адвокат

Переведення у лікарню неможливе, "оскільки Сенцов просто не витримає етапування і може померти"
Український режисер, політв'язень Кремля Олег Сенцов, ув'язнений у колонії міста Лабитнангі в Росії, перебуває у поганому стані.
Стан Сенцова погіршується, але він відмовляється від госпіталізації, - адвокат Фото: gs.fm

Зокрема, у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину, повідомив адвокат Дмитро Дінзе після відвидин Сенцова, інформує Громадське.

Він зазначив, що в Олега погано з серцем, і його два рази намагалися вмовити виїхати у лікарню. Йому також стало зле через те, що в Лабитнангі стало дуже тепло, а в нього нині погана переносимість спеки.

Олег відчуває слабкість в усьому тілі.

На питання про те, чи є можливість, що Сенцов припинить голодування, адвокат відповів, що припиняти голодування політв'язень не планує.

Сенцов також зазначає, що проти переведення його у цивільну лікарню Лабитнангі, оскількі "завідувач реанімаційним відділенням агресивно до нього ставиться, і ймовірніше за все, може лише нашкодити йому".

Він також проти переведення його у лікарню деінде, "оскільки просто не витримає етапування і може померти".

Нагадаємо, українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

 

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07 08 2018 14:57
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