Стан Сенцова задовільний, але є побоювання, - Москалькова, - ОНОВЛЕНО

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова зустрілася з українським політв'язнем та режисером Олегом Сенцовим.

Стан українського політв'язня та режисера Олега Сенцова в цілому задовільний, але в зв'язку з його голодуванням залишаються побоювання, Тетяна Москалькова, повідомляє "Інтерфакс".

"У мене відбулася зустріч з Сенцовим, вона була досить тривалою, тривала близько години. Його стан здоров'я в цілому задовільний, але все одно залишається занепокоєння за розвиток подій, оскільки 46-й день голодування, а це завжди вимагає великої уваги", - сказала Москалькова.

Відносно Сенцова кожен день проводяться медичні дослідження, в тому числі його обстежили місцеві лікарі в четвер о 9:30 за місцевим часом, зазначила вона.

Ніяких зауважень і прохань з приводу стану здоров'я або умов утримання він не висловив, сказала Москалькова.

"Сенцов у хорошій емоційній формі, він ходить, цікавиться тим, що відбувається в світі, дивиться телевізор, новини і футбол, пише сценарій для фільму", водночас повідомила вона агентству ТАСС.

Вона також зазначила, що обговорювати питання припинення голодування Сенцов відмовився.

Оновлення:

Український омбудсмен Людмила Денісова в ефірі каналу "112 Україна" заявила, що не вірить словам Москалькової про стан здоров'я українських політв'язнів.

"Я не вірю жодним заявам Москалькової. Я зможу говорити, наскільки живий і здоровий Олег (Сенцов - ред.) тільки після того, як я сама його побачу", - сказала Денисова.

Вона не змогла переговорити з Москальковою в четвер, оскільки та не відповідає на телефонні дзвінки і проїхала повз Денисову біля колонії.

Український омбудсмен також підкреслила, що направляла уповноваженим органам РФ всі документи, необхідні для відвідування українських політв'язнів. "Всі документи необхідні, плани, графіки були направлені ще 11 червня", - сказала вона.

Нагадаємо, Денісову не пустили до колонії. Повз неї на територію проїхала уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова, проте "навіть не зупинилася, щоб перебалакати".