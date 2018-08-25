Стан здоров'я радниці міськголови Херсона Гандзюк погіршився

Для жінки просять передати необхідні ліки, яких немає в Україні

У радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, на яку напали з кислотою, погіршився стан здоров'я.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Також цю інформацію "Громадському" підтвердила адвокатка Гандзюк Євгенія Закревська. Для жінки просять передати необхідні ліки, яких немає в Україні.

У спільноті зазначили, що кошти на них є.

"Досвіду лікування опіків такого масштабу немає не тільки в нашій країні, але і в будь-яких інших державах, тому доводиться вдаватися до новітніх препаратів, які не встигли пройти сертифікацію в нашій країні, а тому, придбати їх можна тільки за кордоном", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Херсонський міський суд узяв під варту ще одного підозрюваного в нападі на радницю міськголови Херсона Катерину Гандзюк. Раніше, за інформацією Нацполіції, четверо підозрюваних зізналися у скоєнні злочину.