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Стан здоров'я радниці міськголови Херсона Гандзюк погіршився

Для жінки просять передати необхідні ліки, яких немає в Україні
У радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, на яку напали з кислотою, погіршився стан здоров'я.
Стан здоров Катерина Гандзюк. Фото: УНІАН

Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Також цю інформацію "Громадському" підтвердила адвокатка Гандзюк Євгенія Закревська. Для жінки просять передати необхідні ліки, яких немає в Україні.

У спільноті зазначили, що кошти на них є.

"Досвіду лікування опіків такого масштабу немає не тільки в нашій країні, але і в будь-яких інших державах, тому доводиться вдаватися до новітніх препаратів, які не встигли пройти сертифікацію в нашій країні, а тому, придбати їх можна тільки за кордоном", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Херсонський міський суд узяв під варту ще одного підозрюваного в нападі на радницю міськголови Херсона Катерину Гандзюк. Раніше, за інформацією Нацполіції, четверо підозрюваних зізналися у скоєнні злочину.

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25 08 2018 23:56
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