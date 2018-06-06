Стан здоров'я Сенцова стрімко погіршується, його можуть перевести на примусове годування, - адвокат

Олега Сенцова обстежили в цивільній лікарні. За словами захисту, український політв'язень "перебуває на межі"

Після трьох тижнів безстрокового голодування стан незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова стрімко погіршується.

Про це на прес-конференції в Києві повідомила адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, передає УНІАН.

"Сенцов продовжує голодування, яке вже становить три тижні. Дмитро Дінзе, який є його адвокатом у кримінальній справі, зараз у Лабитнангі (місто в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, де знаходиться колонія, в якій міститься Сенцов, - ред.)", - сказала вона.

"Стан здоров'я Сенцова наразі залишає бажати кращого. Як пояснив адвокат Дмитро Дінзе, він (Сенцов, - ред.) зараз на межі, його порівняно недавно обстежили в цивільній лікарні, його спеціально вивозили в цивільну лікарню, що є великою рідкістю для колонії. Його обстежили – стан здоров'я погіршується через голодування", - повідомила Дінзе.

За словами захисту, якщо Сенцову гіршатиме і надалі, швидше за все, лікарі приймуть рішення про його примусове годування, "оскільки вони не можуть дозволити йому померти в колонії".

Нагадаємо, що 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

Акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили в Росії і який оголосив голодування 14 травня, пройшли у 78 містах світу з 1 по 3 червня.