Стан здоров'я Сенцова стрімко погіршується, його можуть перевести на примусове годування, - адвокат
Про це на прес-конференції в Києві повідомила адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, передає УНІАН.
"Сенцов продовжує голодування, яке вже становить три тижні. Дмитро Дінзе, який є його адвокатом у кримінальній справі, зараз у Лабитнангі (місто в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, де знаходиться колонія, в якій міститься Сенцов, - ред.)", - сказала вона.
"Стан здоров'я Сенцова наразі залишає бажати кращого. Як пояснив адвокат Дмитро Дінзе, він (Сенцов, - ред.) зараз на межі, його порівняно недавно обстежили в цивільній лікарні, його спеціально вивозили в цивільну лікарню, що є великою рідкістю для колонії. Його обстежили – стан здоров'я погіршується через голодування", - повідомила Дінзе.
За словами захисту, якщо Сенцову гіршатиме і надалі, швидше за все, лікарі приймуть рішення про його примусове годування, "оскільки вони не можуть дозволити йому померти в колонії".
Нагадаємо, що 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.
28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.
Акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили в Росії і який оголосив голодування 14 травня, пройшли у 78 містах світу з 1 по 3 червня.
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