Стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова погіршився

Стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно тримають у колонії на Ямалі, погіршився.

"Надійшов лист від Олега. Передає всім вітання і запевняє, що у нього все нормально. Хоча при цьому пише, що у нього кришаться зуби і випадає волосся. Зазначає, що там здоров'я втрачається повільно, але безповоротно", – написала сестра Сенцова Наталія Каплан у Facebook.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.