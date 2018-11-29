Станом на сьогодні проходу Керченською протокою очікують 35 суден
Про це заявив заступник голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.
"На сьогоднішній день, за даними на вчорашній вечір, у нас 35 суден очікують переходу через Керченську протоку. З них декілька чекають перехід більше 11 днів. Ми не можемо оперувати в Азовське море військові сили. Це з багатьох причин неможливо", - заявив Гримчак в ефірі "112 Україна".
На його думку, вирішити це питання може тільки спільний тиск світової спільноти.
Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомляв, що станом на вечір 28 листопада 2018 року українські порти Азовського моря Маріуполь та Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу та виходу суден.
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