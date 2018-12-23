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Станція метро "Либідська" відновила роботу після анонімного повідомлення про мінування

Вибухонебезпечних предметів не виявлено
Анонімний дзвінок про мінування станції київського метро "Либідська" виявився неправдивим, після перевірки станція працює в звичайному режимі.
Станція метро "Либідська" відновила роботу після анонімного повідомлення про мінування Фото: mirmetro.net

"Станцію "Либідська" оглянули. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - повідомляється в мікроблозі в Твіттер київського метрополітену.

Додамо, у Києві після анонімного повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу правоохоронці евакуювали близько 2 тисяч громадян.

 

 

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23 12 2018 18:25
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