CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАнонімний дзвінок про мінування станції київського метро "Либідська" виявився неправдивим, після перевірки станція працює в звичайному режимі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Станція метро "Либідська" відновила роботу після анонімного повідомлення про мінування
Вибухонебезпечних предметів не виявлено
Фото: mirmetro.net
"Станцію "Либідська" оглянули. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - повідомляється в мікроблозі в Твіттер київського метрополітену.
Додамо, у Києві після анонімного повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу правоохоронці евакуювали близько 2 тисяч громадян.
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23 12 2018 18:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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