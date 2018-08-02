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Станція метро "Петрівка" в Києві стала "Почайною"

Станція метро "Петрівка" в Києві стала "Почайною"
Київська міська рада на своєму засіданні 8 лютого перейменувала станцію "Петрівка" столичного метрополітену в "Почайну".
Станція метро "Петрівка" в Києві стала "Почайною" Фото:112.ua

За прийняття відповідного проекту рішення проголосували 70 депутатів за мінімально необхідних 61, повідомляє LB.ua.

Громадське обговорення перейменування пройшло на сайті Київміськадміністрації в період з 1 березня 2017 року до 1 травня 2017 року. Участь у голосуванні взяли 1942 людини. З них 1 426 громадян (73%) підтримали перейменування станції "Петрівка", інші висловилися проти.

Також депутати перейменували Куренівсько-Червоноармійську лінію метро в Оболонсько-Теремківську.

На засіданні в четвер депутати виключили з порядку денного засідання міськради питання про перейменування міжнародного аеропорту "Київ" в аеропорт імені Ігоря Сікорського.

Нагадаємо, що Кіровоградська міська рада на своєму засіданні 27 листопада виконала вимогу закону про декомунізацію і змінила свою назву на міську раду міста Кропивницький.

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08 02 2018 15:42
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