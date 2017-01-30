Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа

Відома мережа кав'ярень Starbucks Corp планує протягом п'яти років найняти близько 10 тис. біженців для роботи в 75 країнах.

Таке рішення з'явилося після підписання президентом США Дональдом Трампом указу про тимчасову заборону на в'їзд громадянам деяких країн.

"У листі, направленому співробітникам Starbucks, Шульц пообіцяв зробити все можливе, щоб підтримати постраждалих працівників", - заявив головний виконавчий директор Starbucks Говард Шульц, повідомляє агентство Reuters.

За словами Шульца, компанія почне наймати біженців у США, причому спочатку вона сфокусується на прийомі на роботу людей, які працювали з американською армією перекладачами й обслугою.

Крім того, він закликав клієнтів не приносити зброю в кафе і не починати розмов, які стосуються міжрасових відносин.

Шульц також підкреслив, що в разі скасування закону про доступну медичну допомогу, відому як Obamacare, і в разі втрати працівниками медичного страхування їм нададуть можливість отримати його через Starbucks.

Зазначимо, що десятки тисяч людей у США 29 січня виступили проти міграційних обмежень, запроваджених Дональдом Трампом.

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