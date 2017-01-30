Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
Таке рішення з'явилося після підписання президентом США Дональдом Трампом указу про тимчасову заборону на в'їзд громадянам деяких країн.
"У листі, направленому співробітникам Starbucks, Шульц пообіцяв зробити все можливе, щоб підтримати постраждалих працівників", - заявив головний виконавчий директор Starbucks Говард Шульц, повідомляє агентство Reuters.
За словами Шульца, компанія почне наймати біженців у США, причому спочатку вона сфокусується на прийомі на роботу людей, які працювали з американською армією перекладачами й обслугою.
Крім того, він закликав клієнтів не приносити зброю в кафе і не починати розмов, які стосуються міжрасових відносин.
Шульц також підкреслив, що в разі скасування закону про доступну медичну допомогу, відому як Obamacare, і в разі втрати працівниками медичного страхування їм нададуть можливість отримати його через Starbucks.
Зазначимо, що десятки тисяч людей у США 29 січня виступили проти міграційних обмежень, запроваджених Дональдом Трампом.
У Британії петиція, що закликає владу скасувати візит президента США Дональда Трампа до Британії, набрала більше мільйона підписів.
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.
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