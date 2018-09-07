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Starbucks обіцяє відмовитись від пластикових соломинок до 2020-го

Компанія сказала, що замість цього використовуватимуть соломинки виготовлені з інших матеріалів
Каліфорнійський гігант Starbucks заявив 9 липня, що він припинить використовувати пластмасові соломинки до 2020 року, посилаючись на екологічну загрозу для океанів.
Starbucks обіцяє відмовитись від пластикових соломинок до 2020-го Фото: gettyimages.com

Нині Starbucks є найбільшою компанією з продажу харчових продуктів та напоїв, що анонсувала подібні заходи.

Компанія на офіційному сайті заявила, що замість цього використовуватимуть соломинки виготовлені з інших матеріалів, і розроблять кришки для склянок з напоями, які не передбачають використання соломинок.

У McDonald's також нещодавно заявили, що до наступного року він перейде на паперові соломинки у Великій Британії та Ірландії та випробовує альтернативи пластиковим соломинкам у деяких містах США.

Заява цієї компанії прозвучала після висловленої у квітні ідеї британського уряду заборонити використання пластикових соломинок у цій країні.

У травні Єврокомісія запропонувала заборонити заборону на одноразові пластикові предмети, такі як посуд, соломинки та бавовняні нитки, щоб очистити океани.

Нагадаємо, що в другому найбільшому штаті Індії Махараштра оштрафували заклади McDonald's та кав’ярні Starbucks через використання ними пластику.

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09 07 2018 21:53
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