Starbucks обіцяє відмовитись від пластикових соломинок до 2020-го
Нині Starbucks є найбільшою компанією з продажу харчових продуктів та напоїв, що анонсувала подібні заходи.
Компанія на офіційному сайті заявила, що замість цього використовуватимуть соломинки виготовлені з інших матеріалів, і розроблять кришки для склянок з напоями, які не передбачають використання соломинок.
У McDonald's також нещодавно заявили, що до наступного року він перейде на паперові соломинки у Великій Британії та Ірландії та випробовує альтернативи пластиковим соломинкам у деяких містах США.
Заява цієї компанії прозвучала після висловленої у квітні ідеї британського уряду заборонити використання пластикових соломинок у цій країні.
У травні Єврокомісія запропонувала заборонити заборону на одноразові пластикові предмети, такі як посуд, соломинки та бавовняні нитки, щоб очистити океани.
Нагадаємо, що в другому найбільшому штаті Індії Махараштра оштрафували заклади McDonald's та кав’ярні Starbucks через використання ними пластику.
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