Starbuсks спростовує слова Кличка про плани компанії працювати в Україні

У Starbuсks заявили, що не розглядають варіант виходу на український ринок.

Як пише "Капітал", у Starbucks Corporation не інформовані про свої плани підкорення українського ринку.

"Ми не плануємо роботу в Україні", – повідомили у прес-службі компанії у відповідь на запит видання, відмовившись від більш розгорнутого коментування цю тему.

Нагадаємо, заяву про появу Starbuсks в Україні зробив мер Києва Віталій Кличко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Під час виступу на панельній дискусій "Київ як новий глобальний технохаб" мер Києва разом з братом Володимиром закликали інвесторів вкладати гроші в Київ. На підтвердження інвестиційного потенціалу міста Віталій Кличко повідомив про те, що компанія Starbucks вивчає питання про вихід на ринок України, та пообіцяв зробити все можливе, щоб цей старт був успішним.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі мер Києва заявив, що йому байдужі оцінки того, як він говорить і головне – як оцінюють те, що він робить.