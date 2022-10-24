Starlink працюватимуть в Україні незалежно від фінансування Пентагону – Маск

Термінали Starlink, які допомагають підтримувати зв’язок українським військовим у зоні бойових дій, працюватимуть в Україні незалежно від готовності Міноборони США надати фінансування.

Про це засновник компанії-виробника терміналів SpaceX Ілон Маск написав у Twitter.

"Ще до того, як Міноборони повернулося з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (віцепрем’єр-міністру цифрової трансформації України), що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міноборони США відмовиться надавати фінансування", – написав Маск.

У відповідь Федоров зазначив, що Маск запевнив його про продовження роботи Starlink у будь-якому випадку. "Це було критично важливо для України. Ми вдячні Вам!", – написав Федоров.

Раніше повідомлялось, що SpaceX планує запустити Starlink у літаках 2023 року.