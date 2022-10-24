НОВИНИТермінали Starlink, які допомагають підтримувати зв’язок українським військовим у зоні бойових дій, працюватимуть в Україні незалежно від готовності Міноборони США надати фінансування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Starlink працюватимуть в Україні незалежно від фінансування Пентагону – Маск
Фото: з вільних джерел
Про це засновник компанії-виробника терміналів SpaceX Ілон Маск написав у Twitter.
"Ще до того, як Міноборони повернулося з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (віцепрем’єр-міністру цифрової трансформації України), що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міноборони США відмовиться надавати фінансування", – написав Маск.
У відповідь Федоров зазначив, що Маск запевнив його про продовження роботи Starlink у будь-якому випадку. "Це було критично важливо для України. Ми вдячні Вам!", – написав Федоров.
Раніше повідомлялось, що SpaceX планує запустити Starlink у літаках 2023 року.
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24 10 2022 18:24 МЕДІА
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