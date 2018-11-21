Старшого слідчого ГПУ відсторонили за підозрою у вимаганні хабара Слідство вважає, що підозрюваний може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню

Шевченківський районний суд Києва усунув до 16 січня 2019 року з посади старшого слідчого Генеральної прокуратури. Його підозрюється у вимаганні $50 тисяч хабара.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Про це йдеться в рішенні суду від 16 листопада, пишуть "Українські новини". Слідство вважає, що підозрюваний, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають істотне значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Суд відсторонив підозрюваного від посади старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури. Нагадаємо, старшого слідчого ГПУ затримали 9 серпня.

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