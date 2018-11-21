НОВИНИШевченківський районний суд Києва усунув до 16 січня 2019 року з посади старшого слідчого Генеральної прокуратури. Його підозрюється у вимаганні $50 тисяч хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Старшого слідчого ГПУ відсторонили за підозрою у вимаганні хабара
Слідство вважає, що підозрюваний може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Про це йдеться в рішенні суду від 16 листопада, пишуть "Українські новини".
Слідство вважає, що підозрюваний, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають істотне значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Суд відсторонив підозрюваного від посади старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.
Нагадаємо, старшого слідчого ГПУ затримали 9 серпня.
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21 11 2018 20:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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