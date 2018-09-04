Старшокласників Казахстану навчатимуть англійською мовою
Про це повідомив міністр освіти і науки країни Ерлан Сагадієв на зустрічі з президентом Нурсултаном Назарбаєвим.
Назарбаєв вважає своєчасними реформи, що здійснюються в системі освіти країни, зокрема введення викладання шкільних предметів англійською мовою.
"Навчання предметів англійською мовою буде здійснюватися в старших класах. Не навчивши дітей англійської мови зараз, в майбутньому ми не зможемо здійснювати повноцінну підготовку кадрів. Це – вимога часу, до якої батьки мають поставитися з розумінням. При цьому не можна забувати і про вивчення казахської мови", – сказав президент, слова якого наводяться в повідомленні його прес-служби.
За інформацією прес-служби, під час зустрічі міністр представив президенту звіт про перебіг реалізації держпрограми розвитку освіти і науки на 2016-2019 роки, а також інформацію про хід підготовки вчителів для ведення окремих предметів англійською мовою.
"У 2016 році викладання англійською здійснювали лише 2 тис. учителів. Минулого року заявки на проходження відповідних курсів подали 11,5 тис. осіб, з них близько 3 тис. завершили курс і почали викладати. 8 тис. продовжили своє навчання і переходять на необхідний рівень. Таким чином, у 2019 році 13,5 тис. шкільних викладачів почнуть навчати чотирьох предметів англійською мовою", – сказав Сагадієв.
Міністр доповів і про проміжні результати роботи щодо вдосконалення системи дошкільної освіти. За його даними, у 2018 році охоплення дітей дошкільною освітою становитиме 95%. Показника буде досягнуто за рахунок будівництва приватних дитячих садочків.
Нагадаємо, в лютому 2018 року президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив нову редакцію національного алфавіту на основі латинської графіки.
Водночас Назарбаєв розпорядився перевести діяльність органів влади виключно на казахську мову.
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