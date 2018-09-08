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Старший слідчий ГПУ попався на хабарі $50 тисяч

Це вже третій великий хабар за день
Генеральна інспекція Генеральної прокуратури в четвер, 9 серпня, затримала старшого слідчого ГПУ за підозрою в великому хабарництві.
Старший слідчий ГПУ попався на хабарі $50 тисяч Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
За даними генпрокурора Юрія Луценка, прокурора підозрюють в отриманні 50 тисяч доларів.
 

Нагадаємо, що 9 серпня також були затримані директор Департаменту податків і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби Павло Дроняк (йому закидають отримання хабара 20 тисяч доларів) і великий бізнесмен Олексій Тамразов (йому закидають дачу хабара 100 тисяч доларів).

 
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09 08 2018 21:52
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